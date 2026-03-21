Peugeot, yeni içten yanmalı motorunu tanıttı: İşte özellikleri

Otomotiv dünyasında tamamen elektrikli araçlara geçiş süreci yavaşlarken markalar, geleneksel içten yanmalı motorlara yeniden odaklanıyor.

Bu değişime ayak uyduran Stellantis grubu markalarından Peugeot, önemli bir adımla yeni motor teknolojisini tanıttı.

PURETECH TARİH OLUYOR

Fransız otomobil üreticisi, zamanla yıpranarak motoru tıkayan yağ içindeki triger kayışıyla bilinen PureTech motor serisini kullanımdan kaldırıyor.

Marka, yaşanan bu sorunları tamamen geride bırakmak amacıyla "Turbo 100" adını verdiği yepyeni bir güç ünitesi geliştirdi.

Hacmi ve üç silindirli yapısı aynı kalan yeni 1.2 litrelik motor, artık sorunlu kayış yerine çok daha dayanıklı olan triger zinciri kullanacak.

Motorun donanımının yüzde 70 oranında yenilendiği ve sisteme yeni silindir bloğu, turbo ve enjeksiyon sistemlerinin eklendiği belirtiliyor.

DAYANIKLILIK ODAKLI YENİ GÜÇ ÜNİTESİ

Miller döngüsüyle çalışan ve sıkıştırma oranı artırılan yeni Turbo 100 motoru, 5 bin 500 devirde 100 beygir güç ve 1.750 devirde 250 Nm tork üretiyor.

Şirket mühendisleri, performanstan ziyade uzun ömürlülüğe odaklanarak motoru test tezgahlarında 30 bin saat boyunca zorlu sınavlara tabi tuttu.

Ayrıca yeni güç ünitesi, test araçları üzerinde 3 milyon kilometreden fazla yol kat edilerek dayanıklılığını kanıtladı.

Bazı test araçlarının hiçbir sorun yaşamadan tek başlarına 200 bin kilometreyi devirdiği ifade ediliyor.

İLK OLARAK HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK

Peugeot'nun yeni nesil Turbo 100 motoru, ilk aşamada popüler hatchback modeli 208 ile sürücülerin karşısına çıkacak.

Mayıs ayından itibaren ise markanın sevilen SUV modeli 2008 de bu yeni teknolojiyle yollardaki yerini alacak.