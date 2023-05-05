Porsche, artan maliyetler nedeniyle fiyatları artıracak Yarı iletken tedarik sorunları Porsche'yi de vurdu. Şirket, artan maliyetler nedeniyle fiyatlara zam yapma kararı aldı.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, maliyetleri düşürme kapsamında binlerce çalışanla yollarını ayırma kararı alıyor ve fiyatları yükseltiyor. Şimdi bu şirketlere Porsche de katıldı.

Yarı iletken tedarik sorunları Porsche'yi de vurdu. Şirket, artan maliyetler nedeniyle fiyatlara zam yapma kararı aldı.

Porsche modelleri zamlanacak

Porsche, birinci çeyrekte gelirlerinin düşmesine neden olan yüksek maliyetlerle mücadele etmek için Avrupa ve ABD'de fiyatları yüzde 4 ila yüzde 8 arasında artırmayı planlıyor.

Porsche, ilk çeyrekte işletme kârının 1,84 milyar euro ve gelirinin 10,1 milyar euro arttığını açıklamıştı.

Çin'deki büyük bir artışın etkisiyle teslimatlar yüzde 18 artarak 80 bin 767 araca yükseldi.