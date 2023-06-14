Porsche, en değerli lüks markalar listesinde zirvede Porsche, üst üste altı yıl dünyanın bir numaralı lüks markası olmayı başardı.

Porsche, 36.8 milyar dolar marka değeri ile en değerli lüks markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Alman spor otomobil üreticisi, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2023 sıralamasında üst üste altıncı yıl zirvede yer aldı.

En değerli lüks markalar listesinin ikinci sırasında, 26.3 milyar dolar değere sahip Louis Vuitton var.

Ferrari 10. sırada

Markasına 7.4 milyar değer biçilen Ferrari, 10'uncu sırada karşımıza çıkıyor.

En hızlı büyüyen marka 4.1 milyar dolar değere ulaşan Lamborghini oldu. Marka, bir yılda 30. sıradan 18. sıraya yükseldi.