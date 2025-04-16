Porsche ve Audi'de yazılım krizi: ABD’de 50 bin araç geri çağırıldı

Haber Merkezi

Volkswagen Grubu, özellikle Porsche ve Audi markalarının bazı modellerinde tespit edilen yazılım kaynaklı arızalar nedeniyle ABD'de büyük bir geri çağırma operasyonu başlatıyor.

Bu geri çağırma, şirketin prestijini ve güvenilirliğini zedeleyebileceği gibi, mali açıdan da önemli sonuçlar doğurabilir.

PORSCHE MACAN'DA GERİ GÖRÜŞ KAMERASI ARIZASI

Geri çağırma kapsamında, 2024 ve 2025 yıllarında üretilmiş 8 bin 571 adet Porsche Macan elektrikli SUV modelinde, geri görüş kamerasının bulanık görüntü vermesi veya hiç çalışmaması sorunu nedeniyle teknik müdahale yapılacak.

Bu arıza, özellikle park manevraları sırasında sürücülerin güvenliğini tehlikeye atabilir.

AUDI'DE DİJİTAL GÖSTERGE VE UYARI SİSTEMİ SORUNU

Audi tarafında ise yaklaşık 44 bin aracın geri çağrılmasına neden olan arıza, gösterge paneli ekranı ve hız göstergesi gibi kritik sürüş bilgilerini etkileyen dijital kokpit sisteminden kaynaklanıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu hatanın, sürüş sırasında uyarı sistemlerinin devre dışı kalmasına ve dolayısıyla çarpışma riskinin artmasına yol açabileceğini belirtti.

AUDI'DEN ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Audi, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sağlayacak. Sürücüler, yetkili servisler aracılığıyla bu işlemi ücretsiz şekilde yaptırabilecekler.

GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENEN AUDI MODELLERİ

Geri çağırma, belirli dönemlerde üretilen Audi SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad ve SQ7 modellerini kapsıyor.

Geri çağırma açıklamaları Volkswagen hisselerini de olumsuz etkiledi. Nisan ayında şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybederken yatırımcılar, gözlerini 30 Nisan 2025'te açıklanacak olan mali sonuçlara çevirdi.