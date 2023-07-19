Porsche'den 75. yılına özel otomobil: Vision 357 Speedster 75. yılını kutlayan Porsche, ocak ayında ilk modeli 356'ya selam niteliğinde tanıttığı konseptinin üstü açık kardeşini görücüye çıkardı.

Porsche, ünlü Goodwood Hız Festivali'nin 30. yıl dönümünü Porsche Vision 357 Speedster ile kutluyor.

Elektrikli konsept, Spor otomobil üreticisi 75. yıl dönümü kutlamaları için ürettiği Porsche Vision 357'nin kardeşi olma özelliğine sahip.

Tamamen elektrikli

Vision 357 Speedster, tasarım açısından 356'ya bir saygı duruşu niteliği taşısa da teknolojik olarak üstü kapalı kardeşinden en büyük farkı tamamen elektrikli olması.

Araç Porsche 718 GT4 e-performans teknolojisinden faydalanıyor. Aracın elektrik motorları ve pili Mission R'den, şasisi ise 718 GT4 Clubsport'tan geliyor.

Ön taraftaki dört parçalı farlar 356'yı çağrıştıran yuvarlak bir tasarıma sahip. Aracın 356'ya selam veren bir noktası da arka tarafta yer alan ızgara tasarımı.

356 No. 1 Roadster, Porsche markası tarafından üretilen ilk otomobildi. Porsche 356, orijinal ortadan motor konsepti yerine arka tarafta konumlanan motorla başarıyı elde etti. 1965 yılına kadar yaklaşık 78.000 adet Porsche 356 üretildi.