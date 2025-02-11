Renault, 2026'da piyasaya süreceği yeni elektrikli minibüslerini tanıttı

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Fransız otomotiv devi Renault, elektrikli araç atağına devam ediyor. Şirket, yeni nesil elektrikli minibüsleri için geçmişte büyük başarı yakalamış Estafette ve Goelette gibi tarihi isimleri yeniden canlandırıyor.

Bu fütüristik tasarımlı ve tamamen elektrikli minibüsler, 2026 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

ESTAFETTE VE GOELETTE GERİ DÖNÜYOR

Renault, daha önce R5 ve R4 gibi ikonik modellerini yeniden canlandırmıştı. Şimdi ise aynı stratejiyi ticari araçlar için de uyguluyor.

Estafette ve Goelette isimleri, yeni nesil elektrikli minibüslerle birlikte geri dönüyor. Bu minibüsler, modern tasarımları ve çevreci teknolojileriyle dikkat çekiyor.

YENİ ESTAFETTE: GELECEĞİN MİNİBÜSÜ

Yeni Estafette, fütüristik bir tasarıma sahip. Arkada sürgülü kapı ve kepenk kapı ile tasarlanan araç, kolay erişim için yanlarda ve arkada koşu tahtalarıyla geliyor.

Geniş iç mekanı ve mükemmel dış görüşü sayesinde hem sürücüler hem de yolcular için konforlu bir deneyim sunuyor.

GOELETTE: ÇOK YÖNLÜ VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

Yeni Goelette ise çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Şasi kabin, kasa ve damperli olmak üzere üç farklı versiyonda sunulan araç, farklı iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Sürücülerin B sütunlarından içeriyi görmesini sağlayan sarmal ön camı ise güvenliği artırıyor.

TRAFİC DE YENİLENİYOR

Renault, 1980'lerden beri piyasada olan ve 2,5 milyondan fazla satılan Trafic modelini de yeniliyor.

Yeni Trafic de modern bir tasarıma ve elektrikli aktarma organlarına sahip olacak. Yüksek teknolojili özellikleri ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni Trafic, minibüs segmentinde standartları yükseltecek gibi görünüyor.