Renault 5 Turbo 3E, 2027 yılında piyasaya sürülecek

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Renault, 1980'li yılların efsanevi modeli Renault 5 Turbo ve Turbo 2'nin modern ve elektrikli versiyonu olan Renault 5 Turbo 3E'yi 2027'nin ilk yarısında yollara çıkarmayı planladığını duyurdu.

Bu model, markanın yenilikçi ve rekabetçi ruhunu, Alpine'in elektrikli spor otomobiller konusundaki uzmanlığıyla birleştiriyor.

Renault 5 Turbo 3E, 540 beygir gücündeki çift motorlu elektrikli aktarma sistemi ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİM VE GENİŞ PAZAR HEDEFİ

Renault, mini süper otomobil kategorisinde yer alacak Renault 5 Turbo 3E'den yalnızca 1980 adet üretecek. Her biri özel olarak numaralandırılacak bu araçlar, Avrupa, Orta Doğu, Japonya ve Avustralya gibi önemli pazarlarda satışa sunulacak.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS VE HIZLI ŞARJ

Renault 5 Turbo 3E, 540 beygir güç ve 4800 Nm tork üreten arkadan itişli çift motorlu bir elektrikli aktarma sistemine sahip. Saatte 270 kilometre hıza ulaşabilen bu süper otomobil, 100 kilometreye 3,5 saniyenin altında bir sürede çıkıyor.

800V mimarisi ve 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını 15 dakikada yüzde 15'ten 80'e doldurabiliyor.

HAFİF VE ÇEVİK YAPI

Karbon fiber üst gövdesiyle yaklaşık 1450 kilogram ağırlığa sahip olan Renault 5 Turbo 3E, WLTP onaylı 70 kWh bataryasıyla 400 kilometrenin üzerinde menzil sunmayı hedefliyor.

Renault 5 Turbo 3E, orijinal R5 Turbo'nun ikonik hatlarını modern aerodinamik unsurlarla birleştiriyor.

Genişletilmiş çamurluklar, büyük arka spoyler ve sportif difüzör, aracın agresif karakterini vurguluyor. İç mekanda ise 10,1 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik ekran gibi modern özellikler yer alıyor.

Karbon bileşenler, "premium alcantara" döşemeler ve altı noktalı emniyet kemerleri, yarış otomobili ruhunu yansıtıyor.

Renault 5 Turbo 3E, "MULTI-SENSE" üzerinden "kar", "normal", "spor" ve drift yardım işlevini de içeren "yarış" olmak üzere dört farklı sürüş modu sunuyor.

Renault 5 Turbo 3E, elektrikli süper otomobil segmentinde iddialı bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Sınırlı sayıda üretimi ve etkileyici performansıyla koleksiyon ve performans tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.