Renault açıkladı: Satışların yarısından fazlası elektrikli

Otomotiv devi Renault Grubu, 2025 yılının ilk yarısına ait satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

Grup, toplam satışlarını yüzde 1,3 artırarak 1,17 milyon adede ulaştırırken, bu başarının arkasındaki en büyük güç binek otomobiller ve elektrikli modeller oldu.

AVRUPA'DA PAZARIN TERSİNE BÜYÜDÜ

Renault, daralan Avrupa pazarında dikkat çekici bir başarıya imza atarak satışlarını yüzde 5,4 artırdı.

Bu başarıda, kıtanın en çok satan modelleri arasında yer alan Sandero ve Clio başrolü oynadı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI PATLADI

Grubun en büyük başarısı ise elektrikli araç dönüşümünde yaşandı; satışların yüzde 59'u elektrikli modellerden geldi.

Renault, yılın ikinci yarısında 25 bin euro fiyat etiketli Renault 5 E-Tech ve Renault 4 E-Tech modellerini piyasaya sürerek bu alandaki atağını sürdürecek.