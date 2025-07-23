Abone ol: Google News

Renault açıkladı: Satışların yarısından fazlası elektrikli

Renault Grubu, 2025'in ilk yarısında ticari araçlardaki düşüşe rağmen binek otomobil satışlarını yüzde 12 artırdı ve toplam satışlarının yüzde 59'unu elektrikli araçların oluşturduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 10:00
Renault açıkladı: Satışların yarısından fazlası elektrikli

Otomotiv devi Renault Grubu, 2025 yılının ilk yarısına ait satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

Grup, toplam satışlarını yüzde 1,3 artırarak 1,17 milyon adede ulaştırırken, bu başarının arkasındaki en büyük güç binek otomobiller ve elektrikli modeller oldu.

AVRUPA'DA PAZARIN TERSİNE BÜYÜDÜ

Renault, daralan Avrupa pazarında dikkat çekici bir başarıya imza atarak satışlarını yüzde 5,4 artırdı.

Bu başarıda, kıtanın en çok satan modelleri arasında yer alan Sandero ve Clio başrolü oynadı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI PATLADI

Grubun en büyük başarısı ise elektrikli araç dönüşümünde yaşandı; satışların yüzde 59'u elektrikli modellerden geldi.

Renault, yılın ikinci yarısında 25 bin euro fiyat etiketli Renault 5 E-Tech ve Renault 4 E-Tech modellerini piyasaya sürerek bu alandaki atağını sürdürecek.

Otomobil Haberleri