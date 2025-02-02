Renault, Batmobil stili elektrikli aracıyla rekor hedefliyor

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Fransız otomotiv devi Renault, yeni elektrikli araç prototipi Filante Record 2025'i tanıttı.

"Yürüyen laboratuvar" olarak tanımlanan bu araç, yeni teknolojilerin test edilmesi ve en uzun menzil rekorunu kırmak için tasarlandı.

FİLANTE RECORD 2025'İN ÖZELLİKLERİ

Batman'in Batmobil'ine benzeyen Filante Record 2025, 5,12 metre uzunluğa, 1,71 metre genişliğe ve 1,19 metre yüksekliğe sahip. Tek kişilik bir araç olan Filante Record 2025, aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Filante Record 2025'in tasarımında, Renault'nun geçmişte hız rekoru kırmak için geliştirdiği araçlardan esintiler bulunuyor.

Yuvarlak LED farlar, yüzgeç şeklindeki arka kısım ve gövdeden ayrı tasarlanan çamurluklar, aracın sportif görünümünü tamamlıyor.

Filante Record 2025, Michelin tarafından özel olarak geliştirilen düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerle donatılmış. Bu lastikler, menzilin %20 oranında artırılmasına katkı sağlıyor.

HAFİF VE DAYANIKLI MALZEMELER

Filante Record 2025'in şasisinde alüminyum, karbon fiber ve çelik kullanıldı. Ayrıca, 3 boyutlu yazıcılar için geliştirilen Scalmalloy adlı yeni bir malzeme de dikkat çekiyor.

Filante Record 2025, 87 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip. Sürücünün ayaklarının altına yerleştirilen batarya, aracın ağırlık merkezini düşürüyor. Filante Record 2025'in motor gücü ve menzili henüz açıklanmadı.