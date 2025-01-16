Renault Twingo E-Tech’in tasarımı ortaya çıktı

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Renault, şehir içi ulaşım için ideal bir seçenek olan elektrikli Twingo E-Tech modelinin kabin tasarımını sergiledi.

Minimalist ve fonksiyonel bir tasarıma sahip olan Twingo E-Tech, sürdürülebilir malzemeler ve gelişmiş teknolojilerle donatıldı.

KABİN TASARIMI

Yeni Twingo E-Tech'in iç mekanı, minimalist ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Dijital gösterge paneli ve merkezi dokunmatik ekran, modern bir görünüm sunuyor. Geniş iç mekan ve ergonomik koltuklar, konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Renault, Twingo E-Tech'in iç mekanında geri dönüştürülmüş malzemeler kullandı. Doğal dokularla zenginleştirilmiş kumaşlar ve modern renk paleti, şık ve çevre dostu bir atmosfer yaratıyor.

BAĞLANTILI TEKNOLOJİ

Twingo E-Tech, Renault Easy Connect teknolojisiyle akıllı telefon entegrasyonu sunuyor.

Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kullanıcıların telefonlarını araçlarıyla kolayca entegre etmelerini sağlıyor. Gelişmiş ses yalıtımı ise sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.