Resmi Gazete'de açıklandı: Zorunlu kış lastiği uygulaması artık 15 Kasım'da başlayacak

Araç sahiplerinin dikkatine...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

TARİHLER DEĞİŞTİRİLDİ

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları ifade etti:

1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncelledik.



Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.



Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak.



Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK

Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının valiliklerce belirlendiğini anımsatarak, valiliklerin uygulamayı belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceklerini belirtti.

Bu nedenle sürücülerin duyuruları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.

"GEREKLİ EKİPMANLARIN BULUNMASINI SAĞLAYALIM"

Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: