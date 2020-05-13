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- Rusya'daki otomobil satışları dibe vurdu
Rusya'daki otomobil satışları dibe vurdu
- AA
- 13.05.2020 - 09:08
Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisinin üretimi durdurması ve satış bayilerini kapatması, pazara ağır darbeler indirmeye devam ediyor.
Otomobil satışlarının dibe vurduğu ülkeler arasına Rusya da eklendi. Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen ay 38 bin 922 hafif ticari araç satıldı.
''TARİHİN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ''
Söz konusu miktarın bir önceki aya kıyasla yüzde 72.4 daha az olduğuna işaret edilen açıklamada, “Koronavirüs önlemleri nedeniyle araba satışları durma noktasına geldi. Nisan ayında hafif ticari araç satışları yüzde 72.4 azalarak tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.” ifadeleri kullanıldı.
MAYIS AYINDA DA BEKLENTİ DÜŞÜK
Yaşanan düşüş nedeniyle otomotiv sektöründe çeşitli yapısal değişikliklerin yapılmasının gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Mayıs ayında da çok iyi satış rakamlarına ulaşılması zor görünüyor.” ifadeleri yer aldı.