Sandero Stepway zamlandı: İşte Dacia güncel fiyat listesi

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Renault'un bünyesinde faaliyet gösteren Dacia, mayıs ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı.

Bu ayki listede en dikkat çekici değişiklik, Sandero Stepway modeline uygulanan kur zammı olurken, Jogger modelinin fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

SANDERO STEPWAY'E KUR ZAMMI: YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Dacia, mayıs ayı itibarıyla Sandero Stepway modelinin başlangıç fiyatını 1 milyon 267 bin TL'den 1 milyon 313 bin TL'ye yükseltti.

Bu artışın temel nedeni olarak kur farkları gösteriliyor. Yeni listeye göre, 1.0 Turbo 90 bg benzinli Expression otomatik versiyonu 1 milyon 313 bin TL'den, Extreme otomatik versiyonu ise 1 milyon 363 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

JOGGER FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Dacia'nın çok yönlü modeli Jogger ise mayıs ayında fiyat artışından etkilenmedi ve nisan ayındaki başlangıç fiyatı olan 1 milyon 492 bin 900 TL'yi korudu.

Farklı motor ve donanım seçenekleriyle sunulan Jogger, hibrit versiyonuyla da dikkat çekiyor.