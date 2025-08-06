Satışları yüzde 55 düşen Tesla, Almanya'da zirveyi kaptırdı

Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'da elektrikli araç liderliği el değiştirdi.

Çinli otomotiv devi BYD, temmuz ayı satışlarında Amerikalı rakibi Tesla'yı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

RAKAMLARLA LİDERLİK DEĞİŞİMİ

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) verilerine göre BYD, temmuz ayında satışlarını bir önceki yıla göre 5 kat artırarak 1.126 adede ulaştırdı.

Aynı dönemde Tesla'nın satışları ise yıllık bazda yüzde 55,1'lik sert bir düşüşle 1.110 adette kaldı.

REKABET VE FİYAT POLİTİKASI ETKİLİ OLDU

Sektör uzmanları, BYD'nin bu başarısını agresif fiyat politikasına ve geniş model yelpazesine bağlıyor.

Tesla'nın ise artan rekabet ve CEO Elon Musk'ın siyasi söylemlerine yönelik tepkiler nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtiliyor.