Skoda, yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 13,6 artırdı





Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin küresel satış rakamlarını açıkladı.

Şirket, dünya genelinde 509 bin 400 adetlik teslimat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 13,6 oranında artırdı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 148'LİK REKOR ARTIŞ

Markanın bu başarısındaki en büyük pay, tam elektrikli araç satışlarının geçen yıla göre yüzde 148 gibi rekor bir oranda artması oldu.

Elroq ve Enyaq gibi modellerin katkısıyla, elektrikli ve hibrit modellerin Skoda'nın Avrupa'daki toplam teslimatları içindeki payı yüzde 9'dan yüzde 23'e yükselerek rekor kırdı.

TÜRKİYE PAZARINDA İLK 10'DA

Skoda, Türkiye pazarında da yılın ilk yarısında 20 bin 181 adetlik satış performansı sergileyerek, yüzde 4'ün üzerinde pazar payı elde etti ve 9. sırada yer aldı.

Türkiye'de en çok tercih edilen model Octavia olurken, onu Superb ve Kamiq modelleri takip etti.