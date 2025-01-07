Sony ve Honda'nın Afeela elektrikli otomobili CES 2025'te tanıtıldı

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Sony ve Honda'nın ortak girişimi Sony Honda Mobility, Afeela adını verdiği elektrikli otomobil için ön siparişleri açtı.

CES 2025 fuarında fiyatlandırma ve ön sipariş detayları açıklanan Afeela, iki farklı donanım seviyesiyle gelecek:

Afeela 1 Origin: 89.900 dolar.

Afeela 1 Signature: 102.900 dolar.

Her iki fiyat da Seviye 2+ sürücü asistanı ve yapay zeka destekli kişisel asistan dahil olmak üzere çeşitli özelliklere ücretsiz üç yıllık abonelik içeriyor.

ÖN SİPARİŞLER BAŞLADI

Ön siparişler bugün itibarıyla başladı. İlk etapta sadece Kaliforniya'da satışa sunulacak olan Afeela için 200 dolarlık iade edilebilir depozito ödenmesi gerekiyor.

Diğer eyaletlerde satışa sunulup sunulmayacağı ve ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

TASARIM VE TEKNOLOJİ

Afeela, Tesla ve Lucid Air modellerini anımsatan fütüristik bir tasarıma sahip. Geniş bir dijital gösterge paneli, yarı otonom sürüş için 40 sensör ve kamera, dört tekerlekten çekiş, artırılmış gerçeklik entegrasyonu ve "sanal dünya" özellikleri sunuyor.

Sony Honda Mobility CEO'su Yasuhide Mizuno, "Hadi dışarı çık, Afeela" sesli komutuyla aracı sahneye çağırdı. Ancak, bu özelliğin üretim versiyonunda olup olmayacağı henüz net değil.

Afeela, artan rekabetin olduğu lüks elektrikli araç pazarına giriyor. Çinli üreticilerin baskın olduğu bu pazarda Sony ve Honda, Afeela ile iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.