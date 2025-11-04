Stellantis, NVIDIA, Uber ve Foxconn'dan tarihi anlaşma: Robotaksi devri başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Stellantis, sürdürülebilir büyüme adımları kapsamında NVIDIA, Uber Technologies ve Foxconn ile Seviye 4 sürücüsüz araçların ortak geliştirilmesi için iş birliği yaptığını duyurdu.

Bu girişim, şirketin daha önce Pony.ai ile yaptığı Avrupa anlaşmasının ardından küresel robotaksi stratejisinde ilerleme anlamına geliyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Yeni nesil Seviye 4 otonom araçlar için Stellantis, küresel araç mühendisliği ve üretim uzmanlığını sunacak.

NVIDIA otonom sürüş yazılımı ve yapay zeka bilişim gücünü, Foxconn elektronik ve sistem entegrasyonu kabiliyetlerini, Uber ise araç çağırma operasyonlarındaki konumunu bu ortaklığa getirecek.

Araçlar, Stellantis'in AV-Ready Platformları üzerine inşa edilecek. Bu platformlar, Seviye 4 otonom sürüşe özel tasarlanmış NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10 otonom araç mimarisi ve NVIDIA DriveOS işletim sistemi ile desteklenecek.

İLK HEDEF 5 BİN ARAÇ, SERİ ÜRETİM 2028'DE

Uber, ilk aşamada 5 bin adet Stellantis sürücüsüz aracını dünya genelinde seçili şehirlerde devreye almayı planlıyor.

İlk operasyonların ABD'de başlaması öngörülürken, seri üretimin 2028'de başlaması hedefleniyor.

"DAHA GÜVENLİ VE VERİMLİ MOBİLİTE"

Stellantis CEO'su Antonio Filosa, "Herkes için daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli bir mobilite çözümü sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang ise Seviye 4 otonom sürüşün "yapay zeka yetkinliğinde dev bir sıçrama" anlamına geldiğini ve aracın adeta bir robota dönüştüğünü kaydetti.