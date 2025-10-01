Stellantis, Peugeot ve DS fabrikasında üretime ara veriyor

Otomotiv devi Stellantis, Fransa'nın Mulhouse kentinde bulunan fabrikasında üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Şirket ve sendika yetkilileri, tesisin 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında kapalı olacağını doğruladı.

PEUGEOT 308, 408 VE DS7 ÜRETİMİ DURACAK

Yaklaşık 2 bin çalışanın görev yaptığı tesiste Peugeot 308, Peugeot 408 ve DS7 modelleri üretiliyor.

Stellantis, kararın Avrupa'daki zorlu pazar koşullarına uyum sağlamak ve yıl sonuna yaklaşırken stok yönetimini daha verimli hale getirmek amacıyla alındığını açıkladı.

DURDURMA KARARI ALAN İLK FABRİKA DEĞİL

Bu, Stellantis'in zayıflayan talep nedeniyle aldığı ilk üretim durdurma kararı değil.

Şirket daha önce de Fransa'nın Poissy ve İtalya'nın Pomigliano fabrikalarında üretime üç haftaya kadar ara verileceğini duyurmuştu.