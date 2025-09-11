Stellantis ve Leapmotor, elektrikli B05 modelini tanıttı

Çin merkezli otomobil üreticisi Leapmotor, Stellantis iş birliğiyle geliştirdiği yeni elektrikli modeli B05’i Münih IAA Mobility Show'da tanıttı.

Bu yeni kompakt hatchback, Avrupa'da Volkswagen ID.3 ve MG4 gibi popüler modellere rakip olacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL

Teknik tarafta B05'in, 215 beygir güç üreten bir elektrik motoru ve iki farklı batarya seçeneğiyle sunulması bekleniyor.

56,2 kWh ve 67,1 kWh kapasiteli bataryalarla modelin 434 kilometreye kadar WLTP menziline ulaşabileceği öngörülüyor.

Şasi geliştirmesinde Stellantis'in katkısı bulunurken, araçta çok kollu arka süspansiyon ve 50:50 ağırlık dağılımı gibi özellikler yer alıyor. Tasarımda ise çerçevesiz kapılar ve tam boy LED arka aydınlatma dikkat çekiyor.

FİYATIYLA REKABETTE ÖNE ÇIKACAK

Aracın iç mekanı henüz sergilenmemiş olsa da Snapdragon 8155 işlemcili büyük bir bilgi-eğlence ekranına sahip olacağı açıklandı.

Resmi bir fiyat açıklaması yapılmasa da aracın yaklaşık 25 bin euro seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

Bu iddialı fiyatlandırma, B05'i Volkswagen ID.3 gibi daha pahalı rakiplerine karşı ulaşılabilir bir seçenek olarak öne çıkaracak.