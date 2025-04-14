Stellantis'in küresel satışları yüzde 9 düştü

Haber Merkezi

Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olan Stellantis, yılın ilk çeyreğine ait satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin dünya genelindeki araç satışları, 2025 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında azalarak 1,2 milyon adede geriledi.

Bu düşüşte en büyük etken, şirketin Avrupa'dan sonraki en büyük pazarı olan Kuzey Amerika'da yaşanan ciddi satış kaybı oldu.

Stellantis'in Kuzey Amerika'daki satışları aynı dönemde yüzde 20 gibi önemli bir oranda düşerek 325 bin adede indi.

KUZEY AMERİKA PAZARI SERT DÜŞTÜ

Stellantis, Kuzey Amerika pazarındaki bu beklenmedik düşüşü, üretim süreçlerini yavaşlatan uzun bir tatil sezonu gibi takvimsel etkilerin yanı sıra diğer faktörlere de bağlıyor.

Ancak şirket, Mart ayı itibarıyla Kuzey Amerika bölgesindeki müşterilerden gelen siparişlerin Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyede olduğuna dikkat çekerek, ilerleyen dönemler için umutlu bir tablo çizmeye çalışıyor.

AVRUPA PAZARINDA DA SATIŞLAR GERİLEDİ

Stellantis'in en büyük pazarı konumunda bulunan Avrupa'da da ilk çeyrekte satışlar düşüş gösterdi.

Şirketin Avrupa'daki araç teslimatları, aynı dönemde yüzde 8 oranında azalarak 568 bin adede geriledi. Avrupa pazarındaki bu düşüş de şirketin küresel satış rakamlarındaki genel azalmaya katkıda bulundu.