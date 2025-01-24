Stellantis'ten ABD’ye 5 milyar doları aşan büyük yatırım

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Stellantis, ABD’de 5 milyar doları aşan bir yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Fiat ve Chrysler gibi popüler markaları bünyesinde barındıran şirketin bu yatırımı, ABD genelindeki çeşitli üretim tesislerini güçlendirmeyi ve iş gücüne istikrar sağlamayı hedefliyor.

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından bu kararın açıklanması dikkat çekti.

John Elkann’ın görüşmede, Stellantis’in ABD’deki üretim altyapısını genişleteceğini ve şirketin büyük Amerikan iş gücü için istikrar sağlayacağını dile getirdiği öğrenildi.

Bu açıklama, Trump yönetiminin, ABD’ye yatırım yapan şirketlere verdiği desteği artırmayı hedeflediği bir döneme denk geldi.

ABD'NİN ÖNEMİ

Stellantis’in bu hamlesi, küresel otomotiv sektöründeki rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Özellikle Çinli elektrikli araç üreticilerinin piyasada yarattığı rekabet ve Avrupa’daki elektrikli araç satışlarındaki durgunluk, köklü otomobil üreticilerini yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor.

Stellantis’in duyurduğu yatırımın, diğer otomobil üreticileri için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.