Stellantis'ten dev geri çağırma: 1.2 milyon araç etkilenecek

Amerika'nın otomobil güvenliği düzenleyicisi ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Stellantis grubuna ait yaklaşık 1.2 milyon Ram marka aracı kapsayan büyük bir geri çağırma soruşturması açtığını duyurdu.

Soruşturma, araçların şanzıman sistemindeki bir arıza nedeniyle beklenmedik şekilde kayma riski taşıdığına dair endişeler üzerine başlatıldı.

SORUNUN KAYNAĞI: FREN ŞANZIMAN KİLİDİ

NHTSA, etkilenen araçların fren şanzıman vites kilidi ile ilgili sorunlar sergilediğini ve bu durumun araçların park halindeyken bile hareket etmesine yol açabildiğini belirtti.

Bu tehlikeli durumun, can ve mal güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı.

ÖLÜM VE YARALANMA RAPORLARI DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kurumuna şimdiye kadar konuyla ilgili olarak 14 araç sahibi şikayeti ulaştı.

Daha da endişe verici olan ise, bu sorunla ilişkili olduğu düşünülen altı ölüm ve yaralanma raporunun da alındığı ifade edildi.