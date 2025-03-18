Şubatta trafiğe 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan verilere göre, şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki yıla göre düşüş gösterirken, trafikteki toplam araç sayısı artmaya devam etti.

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,3 azalarak 136 bin 810'a düştü.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 40,1 artarak 2 bin 382'den 3 bin 338'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ikinci ayında 133 bin 472 adet arttı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre ise yüzde 17,5 azalış gerçekleşti.

OTOMOBİL KAYITLARI GERİLEDİ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, motosiklette yüzde 61,9, otobüste yüzde 52,6, traktörde yüzde 47,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,2, minibüste yüzde 16,8 artarken kamyonette yüzde 48,3, otomobilde yüzde 34,1 ve kamyonda yüzde 21,4 geriledi.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 31,5 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 29 milyon 142 bin 942'den 31 milyon 596 bin 522'ye yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20'sini motosiklet, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK KAYDI YAPILAN MARKALAR

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ünün Renault, yüzde 9,7'sinin Toyota, yüzde 7,6'sının Fiat, yüzde 7,3'ünün Hyundai, yüzde 7,2'sinin Volkswagen, yüzde 4,9'unun Peugeot, yüzde 4,3'ünün Opel, yüzde 3,5'inin Skoda, yüzde 3,5'inin Ford, yüzde 3,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Kia, yüzde 3,1'inin Citroen, yüzde 2,9'unun BMW, yüzde 2,9'unun Chery, yüzde 2,8'inin Nissan, yüzde 2,5'inin BYD, yüzde 2,3'ünün Audi, yüzde 1,9'unun Dacia, yüzde 1,6'sının Honda, yüzde 1,4'ünün Mini ve yüzde 13,9'unun diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 405 bin 235 otomobilin ise yüzde 33,9'unun dizel, yüzde 31,6'sının LPG, yüzde 30,4'ünün benzin, yüzde 2,7'sinin hibrit ve yüzde 1,3'ünün elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.