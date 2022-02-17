Suzuki Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde şubat ayı kampanyaları

SUV modelleri Vitara Hibrit ve Jimny için şubat kampanyasını devreye alan Suzuki, çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Japon otomobil üreticisi Suzuki; Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde şubat ayına özel kampanyalar hayata geçirdi.

Akıllı hibrit teknolojisine sahip modelleriyle beğeni toplayan Suzuki, hibrit bir SUV sahibi olmak isteyenlere özel ayrıcalıklar sağlamaya devam ediyor.

Şubat ayı boyunca geçerli olan kampanyada, Suzuki Jimny veya Vitara Hibrit modellerinden birini satın almak isteyenlere 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle satılan, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca 532 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla ve 100 bin TL için 12 aya varan vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.

SUZUKI JIMNY FIRSATLARI

ALLGRIP teknojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, şehir içinde olduğu kadar doğada da üstün yetenekli Jimny modeline, 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 100 bin TL için 12 aya varan vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.

Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor.

9 inç multimedya ekranı, 4,2 inç renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Suzuki Vitara Hibrit’in güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ile Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.