Tamamen elektrikli Mercedes GLB, Macaristan'da seri üretime girdi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrifikasyon stratejisi kapsamında kritik bir adım atarak yeni tamamen elektrikli GLB modelinin seri üretimine Macaristan'da başladı.

Kecskemet kentinde bulunan tesis, grubun ikinci ve Macaristan'ın en büyük otomobil fabrikası olma özelliğini taşıyor.

HEDEF YILDA 1 MİLYON OTOMOBİL

Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, yapılan yatırımlarla birlikte fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin yakında 350 bin adede ulaşacağını açıkladı.

Bu kapasite artışı, Macaristan'ın yılda bir milyon otomobil üretme stratejik hedefine ulaşmasında kilit bir rol oynuyor.

Yaklaşık dört yıldır tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan tesis, sadece üretim değil aynı zamanda bir inovasyon merkezi haline geliyor.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de bölgeye taşınmasıyla birlikte, Macar mühendisler prototip geliştirme süreçlerinde artık daha etkin bir rol üstleniyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜK İŞVERENİ

Halihazırda 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayan fabrika, bulunduğu bölgenin en büyük işvereni konumunda.

Macaristan, üç büyük Alman premium otomobil markasının da üretim kapasitesine ev sahipliği yapan dünyadaki nadir merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor.