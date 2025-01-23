Tek şarjla 941 km: Volkswagen ID.7 menzil rekoru kırdı

Haber Merkezi

Volkswagen ID.7, elektrikli araç dünyasında menzil rekoru kırdı. Tek şarjla 941 kilometre yol kat eden ID.7 Pro S, WLTP standartlarına göre 709 kilometre olan resmi menzil değerini yüzde 32,7 oranında aştı.

İtalya'nın Nardo pistinde gerçekleştirilen testte, şehir içi sürüş ortamı simüle edildi.

Ortalama 29 km/s hızla gerçekleştirilen testte, ID.7 Pro S 9.2 kWh/100 km enerji tüketimi kaydetti. Bu değer, dizel bir aracın 1 lt/100 km yakıt tüketimine eş değer.

ID.7 Pro S, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğiyle sadece 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.

AVRUPA'DA POPÜLER

Volkswagen, ID.7'nin Avrupa'da Passat'tan daha fazla sattığını açıkladı.

Hem uzun mesafe sürüşleri hem de şirket aracı olarak tercih edilen ID.7, Volkswagen'in elektrikli araç stratejisinin başarısını gösteriyor.