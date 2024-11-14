Tesla, 2 bin 431 Cybertruck aracını geri çağırdı

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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın 6 Kasım 2023 ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen 2 bin 431 adet Cybertruck aracını geri çağırdığını duyurdu.

Geri çağırmanın nedeni, araçlarda bulunan sürüş invertörlerindeki bir arıza.

Sürüş invertörü, elektrikli araçlarda bataryadan gelen doğru akımı (DC) motorun kullandığı alternatif akıma (AC) dönüştüren önemli bir bileşen.

Bu arıza, sürücülerin gaz pedalına bastığında aracın tork üretmesini engelleyebiliyor. Bu da aracın ivme kaybetmesine ve potansiyel olarak çarpışma riskini artırmasına neden oluyor.

CYBERTRUCK İÇİN ALTINCI GERİ ÇAĞIRMA

Tesla, geri çağırılan araçlardaki arızalı invertörleri ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı. Bu, Cybertruck modeli için bu yıl içinde yapılan altıncı geri çağırma.

Ekim ayında, Tesla geri görüş kamerasındaki bir sorun nedeniyle 27 binden fazla Cybertruck'ı geri çağırmıştı.