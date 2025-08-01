Tesla, Avrupa'da Model S ve Model X satışlarını durdurdu

Elektrikli otomobil devi Tesla, Avrupa pazarını etkileyen ani bir karara imza attı.

Şirket, amiral gemisi sedanı Model S ve SUV modeli Model X için yeni sipariş alımını durdurdu.

KARARIN ARKASINDAKİ OLASI NEDENLER

Kararın nedeni resmi olarak açıklanmasa da, üretim ve tedarik zinciri sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Sadece ABD'deki Fremont fabrikasında üretilen bu modellerin üretim kapasitesinin son yıllarda düşürülmüş olması ve önceliğin Kuzey Amerika talebine verilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ DE ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Maliyet hesaplamalarını zorlaştıran bir diğer faktör ise, ABD'nin bu modellerin batarya hücrelerinin ithal edildiği Japonya'ya uyguladığı yeni gümrük vergileri olabilir.

Tesla'nın Avrupa'daki siparişleri ne zaman yeniden açacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.