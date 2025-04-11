Tesla, Çin'de iki ithal modelin satışını durdurdu

Haber Merkezi

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, otomotiv sektörünü de derinden etkiliyor.

Son olarak, ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergilerini yüzde 145'e çıkarması, elektrikli otomobil devi Tesla'nın Çin pazarındaki stratejisini değiştirmesine neden oldu.

MODEL S VE MODEL X'E ÇİN'DE VEDA

Tesla, Çin'deki resmi internet sitesinde Model S ve Model X araçları için yeni sipariş alımını durdurdu.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li otomobil üreticisinin bu iki ithal model için sipariş sayfasını devre dışı bıraktığı tespit edildi.

Aynı şekilde Tesla’nın Çin’deki WeChat mini programında da Model S ve Model X için yeni sipariş seçeneği artık bulunmuyor.

MODEL Y SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer alan Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil firması Tesla, Çin'de Model Y satışlarına ise devam ediyor.

Model Y, Tesla'nın Çin pazarındaki en popüler modellerinden biri olarak öne çıkıyor ve şirketin satış stratejisinde önemli bir rol oynuyor.