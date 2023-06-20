Tesla Cybertruck, kış testlerine hazır Tesla, bu yıl teslimatlarına başlamayı planladığı Cybertruck'ı son kış testi için Yeni, Zelanda'yı seçti.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Cybertruck seri üretimi ekimde başlayacak

Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni raporlara göre elektrikli pick-up, ekim ayında seri üretime girecek.

Kış testleri başlıyor

Tesla, bu yıl teslimatlarına başlamayı planladığı Cybertruck'ı son kış testi için Yeni, Zelanda'yı seçti.

Tesla, aracın üretimine sonbaharda başlama sözü verdiği için bu muhtemelen son test olacak.

Son paylaşılan raporlara göre Tesla, yılda 375 bin adet Cybertruck üretmeye hazırlanıyor.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.