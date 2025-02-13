Tesla Cybertruck otomatik pilottayken kaza yaptı

Haber Merkezi

Tesla'nın devrim niteliğindeki elektrikli pickup modeli Cybertruck, yeni bir kaza haberiyle gündeme geldi.

Otopilot modundayken meydana gelen kazada, araç bir elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, Cybertruck ağır hasar aldı.

KAZA NASIL OLDU

Florida'da meydana gelen kazanın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Yazılım mühendisi olan Jonathan Challinger, Cybertruck'ı tam otonom sürüş modunda sürerken, aracın yol birleşiminde şerit değiştirmekte zorlandığını fark etti.

Araç önce kaldırıma çıktı, ardından da Challinger müdahale edemeden bir elektrik direğine çarptı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Kaza sonucunda Challinger herhangi bir yara almadı. Ancak, Cybertruck ağır hasar gördü.

Kazanın ardından Challinger, sosyal medya üzerinden diğer sürücüleri Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliğine güvenirken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TESLA'DAN AÇIKLAMA: FSD HENÜZ TAMAMEN OTONOM DEĞİL

Tesla, otonom sürüş yazılımının henüz sürücüsüz çalışacak kadar gelişmiş olmadığını defalarca vurguladı.

Elon Musk, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, FSD'nin yıl sonuna kadar insan müdahalesi olmadan kullanılabileceğini ancak henüz o aşamada olmadıklarını belirtti.