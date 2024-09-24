Tesla Cybertruck, satış rakamlarıyla büyük bir başarıya imza attı Tesla Cybertruck, satış rakamlarıyla Tesla'nın yüzünü güldürüyor. Elektrikli kamyonet, temmuz ayında diğer modellerin toplamı kadar sattı.

Haber Merkezi

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

TESLA SATIŞLARDAN MEMNUN

Tesla Cybertruck, satış rakamlarıyla Tesla'nın yüzünü güldürüyor. S&P Global Mobility'nin verilerine göre, araç temmuzda ABD'de diğer elektrikli kamyonetlerin neredeyse toplamı kadar satış gerçekleştirdi.

Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevy Silverado EV ve Hummer EV gibi rakipleri temmuz ayında 5 bin 546 adet satarken, Cybertruck tek başına 5 bin 175 adet satmayı başardı.

Tesla, şu ana kadar 2 milyon ön sipariş alan Cybertruck teslimatlarını tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, Cybertruck'ın fiyatını bir kaç kez artırdı ve 100 bin dolara kadar çıkardı. Buna rağmen, talep artmaya devam ediyor.