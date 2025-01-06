Tesla Cybertruck satışları beklentilerin çok altında kaldı

Haber Merkezi

Tesla, 2024 yılının son çeyrek raporunu yayınladı. Rapora göre, Cybertruck satışları beklentilerin altında kaldı.

Üretime başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, Cybertruck'ın satışları hala düşük seviyelerde.

CYBERTRUCK'IN SORUNLARI

Cybertruck'ın düşük satış rakamlarının birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi, otomobilin başlangıç fiyatının Tesla'nın daha önce açıkladığı fiyattan daha yüksek olması.

Bununla birlikte, Cybertruck'ın menzili, Tesla'nın iddia ettiğinden daha düşük. Ayrıca, aracın sıra dışı tasarımı, bazı tüketiciler tarafından beğenilmedi.

Tesla, Cybertruck için 1 milyondan fazla rezervasyon aldığını iddia etmişti. Ancak, rezervasyon depozitosunun sadece 100 dolar olması, bu rezervasyonların gerçek satışlara dönüşmeyebileceğini gösteriyor.

Tesla, 4. çeyrekte 9 bin ila 12 bin arasında Cybertruck teslim etti. Bu rakam, 3. çeyrek teslimatlarından daha düşük.

Tesla, Cybertruck satışlarını artırmak için bazı adımlar atıyor. Cybertruck'ın 7.500 dolarlık vergi indirimine hak kazanması ve tek motorlu daha ucuz bir versiyonun piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Tesla'nın Cybertruck satışlarını artırıp artıramayacağı henüz belli değil. Ancak, mevcut durum Cybertruck'ın Tesla için bir hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor.