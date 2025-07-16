Tesla, dünyanın en büyük 3. otomobil pazarı olan Hindistan'a giriş yaptı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Hindistan'a yıllardır süren bekleyişin ardından resmen giriş yaptığını duyurdu.

Şirket, ilk showroom'unu Mumbai'nin finans bölgesi Bandra Kurla Kompleksi'nde açarken, satışların temmuz ayının ilerleyen günlerinde başlaması planlanıyor.

İLK ETAPTA SADECE MODEL Y SATILACAK

Showroom'da Şanghay'dan ithal edilen Model Y'nin arkadan çekişli versiyonu sergilenirken, bu modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 5,99 milyon rupi (yaklaşık 70 bin dolar) olarak belirlendi.

Daha uzun menzilli versiyonun fiyatı ise yaklaşık 79 bin dolar olurken, Tam Otonom Sürüş paketi için yaklaşık 7 bin dolar ek ücret isteniyor.

HAMLENİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Tesla'nın uzun zamandır beklenen Hindistan pazarına girişi, şirketin iki ana pazarı olan Çin ve ABD'de zorluklar yaşadığı bir döneme denk geliyor.

Şirketin küresel teslimatları, 2025'in hem birinci hem de ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 13,5 oranında düşüş gösterdi.