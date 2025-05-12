Tesla, Model Y ve Cybertruck üretimini durduracak

Haber Merkezi

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki Tesla, Austin fabrikasında Memorial Day (Anma Günü) haftasında Model Y ve Cybertruck üretim hatlarını durdurma kararı aldı.

Bu karar, şirketin ilk çeyrek teslimatlarında yaşadığı yüzde 13'lük düşüşün ve fazla mesai saatlerindeki kısıtlamaların ardından geldi.

TESLİMATLARDA DÜŞÜŞ VAR

Tesla'nın bu adımı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ilk çeyrek teslimatlarında yüzde 13'lük bir düşüş yaşandığının duyurulmasının ardından geldi.

Business Insider'a konuşan işçiler, izin sürelerinin alışılmadık derecede uzun olduğunu ve fabrika yönetiminin fazla mesai yapanların disiplin cezasıyla karşılaşacağını bildirdiğini belirtti.

Austin fabrikasındaki saatlik ücretli işçilere, Memorial Day haftasında ücretli izin alabilecekleri ya da üretim dışı görevler için gelebilecekleri söylendi.

İşçiler, şubat ayından bu yana çalışma programlarının giderek tutarsızlaştığını ve bazı durumlarda erken eve gönderildiklerini ifade ediyor.

Nisan ayında Cybertruck üretim hedeflerini düşüren Tesla, aralık ayında da bu modelin üretimini üç gün süreyle durdurmuştu; ayrıca Tesla'ya işçi sağlayan bir firma da bu ay başında bazı çalışanları işten çıkardı. Şirketin hisse değeri ise yıl başından bu yana yüzde 26 düşüş gösterdi.