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    Tesla, otomobil fiyatlarında indirim uygulayacak

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kuzey Amerika'da fiyatlarında indirim yapma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 09:18
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    Tesla, otomobil fiyatlarında indirim uygulayacak

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, yeniden talebin artması için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, her ne kadar ABD'deki üretimine yeniden başlasa da otomobillere olan talep beklenenin altında.

    TESLA, DÜŞÜK TALEP NEDENİYLE İNDİRİM YAPACAK

    Şirket, otomobillere olan ilginin yeniden artması için fiyatları indirme kararı aldı. Kuzey Amerika'da uygulanacak indirimle birlikte, yeniden satış rakamlarının artması bekleniyor.

    TESLA

    Markanın gerçekleştirdiği indirimin miktarı ve bu kampanyanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

    Tesla’nın en çok tercih edilen orta ölçekli sedan modeli Model S; 79 bin 900 dolardan satılırken, Model X SUV’nin fiyatı da 84 bin 990 dolar olarak belirtildi.

    En ucuz model olan Model 3 ise 37 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

    ÇİN'DE DE FİYATLAR DÜŞECEK

    Markadan gelen açıklamada ABD’deki fiyat ayarlaması bittikten sonra Çin’de de fiyatların yeniden değerlendirilerek düşürüleceği belirtildi.

     

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