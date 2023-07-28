Tesla Semi, rampada dizel kamyonları solladı Tesla'nın elektrikli tırı Semi, dik bir rampada dizel kamyonları rahatça geçmeyi başardı. Tam yüklü bir halde yollara çıkan Semi'nin bu başarısı oldukça ses getirdi.

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ensonhaber.com

Taşımacılıkta çığır açması beklenen elektrikli kamyon Tesla Semi, yollara çıkarılmak adına üretime alındı.

Tesla Semi, Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre artık seri olarak üretilecek bir araç konumunda.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan elektrikli kamyon Tesla Semi modelinin teslimatları, geçen yıl 1 Aralık'ta başladı.

Neredeyse beş senelik uzun bir bekleyişin ardından Tesla’nın elektrikli kamyonu Semi’nin ilk teslimatları, yiyecek ve içecek devi Pepsi’ye yapıldı.

Tesla Semi'nin performansı ses getirdi

ABD'nin Sierra Nevada sıradağlarındaki Donner Geçidi'nden geçen tam yüklü bir Tesla Semi, henüz teknik detayları açıklanmayan Semi hakkında bize ipucu verdi.

Görüntülerde, tam yüklü bir Tesla Semi'nin yokuşta diğer kamyonları rahatlıkla geçtiği görülüyor.

Amerikalı şirket tırdaki güç santralinin tam güç çıkışını açıklamasa da Semi'nin 37.195 kg'lık tam yükle 0'dan 96 km/s hıza 20 saniyede çıktığı biliniyor. Böyle muazzam bir performansa dizel motorlu kamyonların yetişmesi oldukça zor.

Yayınlanan videoda, Tesla Semi'nin yüzde 7 ila yüzde 16 arasında eğime sahip Donner Geçidi'nde etkileyici bir hızla diğer birkaç kamyonu nasıl geçtiği görülüyorş.

Tesla'nın elektrikli tırları bu bölgede yük taşımak için kullanıldığı için aracın tam yüklü olduğu belirtiliyor.

Amerikalı otomotiv üreticisi, 2024 yılına kadar 50 bin adet Tesla Semi modelini teslim etmiş olmayı planlıyor