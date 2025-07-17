Tesla ve LG'den batarya hamlesi: ! Model 3 ve Model Y menzilleri artacak

Tesla'nın en popüler modelleri olan Model 3 ve Model Y'de kullanılacak yeni bir batarya teknolojisine dair önemli detaylar sızdırıldı.

Bu yılın son çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen yeni bataryanın, araçların menzilini ciddi oranda artırması bekleniyor.

DAHA YÜKSEK KAPASİTE, DAHA DÜŞÜK AĞIRLIK

LG Energy Solution tarafından üretilen yeni NMC batarya, 84.7 kWh kapasiteye sahip olacak ve bu da mevcut bataryaya göre yaklaşık 6 kWh'lık bir artış anlamına geliyor.

Daha yüksek enerji yoğunluğu sayesinde, kapasite artarken bataryanın ağırlığının da 8 kg azaltıldığı belirtiliyor.

MODEL 3 VE MODEL Y İÇİN MENZİL ARTIŞI YOLDA

Yeni batarya sayesinde Model 3'ün maksimum menzilinin 50 km artışla 750 kilometreye ulaşacağı iddia ediliyor.

Çift motorlu Model Y Long Range seçeneğinde ise menzilin 32 km artışla 600 kilometreye ulaşması bekleniyor.