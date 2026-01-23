Tesla zirveyi kaybetti: İşte Avrupa'da en çok elektrikli araç satan marka

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elektrikli otomobil yarışını yıllardır önde götüren Tesla, Avrupa pazarındaki liderliğini Alman otomotiv devi Volkswagen'e devretti.

Tesla'nın satış ivmesindeki düşüş ve Elon Musk'ın tartışmalı açıklamalarıyla başlayan süreç, 2025 sonunda markanın zirveden inmesiyle sonuçlandı.

VOLKSWAGEN SATIŞLARINI YÜZDE 56 ARTIRDI

Volkswagen, 2025 yılı boyunca Avrupa genelinde toplam 274.417 adet tam elektrikli otomobil satarak büyük bir başarıya imza attı.

Satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 56 oranında artıran Alman üretici, bu performansıyla rakibi Tesla'yı geride bırakmayı başardı.

TESLA GENELDE DÜŞTÜ, MODEL BAZINDA LİDER

Tesla'nın toplam satışları yüzde 27 oranında gerileyerek 238 bin 765 adette kalsa da Model Y, 151 bin 331 adetlik satışla hala Avrupa'nın en çok tercih edilen tekil modeli oldu.

Markanın popüler aracı Model 3 ise listenin üçüncü sırasında yer alırken, ikincilik koltuğuna Skoda Elroq oturdu.

GENİŞ MODEL YELPAZESİ BAŞARIYI GETİRDİ

Volkswagen'in liderliği ele geçirmesindeki en önemli faktör, ID serisindeki geniş model yelpazesi ve istikrarlı satış artışları oldu.

ID.4 ve ID.3 modellerinin yüksek satış rakamlarına ek olarak, ID.7 modelinin yüzde 137'lik rekor bir sıçrama yapması markayı zirveye taşıdı.

HİBRİT PAZARINDA DA ZİRVEDE

Tam elektrikli araç segmentindeki bu başarının yanı sıra Volkswagen, şarj edilebilir hibrit (PHEV) pazarında da liderliği kimseye bırakmadı.

Marka, bu segmentte toplam 159 bin 173 adetlik satış gerçekleştirerek Avrupa pazarındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.