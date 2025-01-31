Tesla'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil açıklaması: Bu kez geliyor

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2025'in ilk yarısında daha uygun fiyatlı modeller üretmeye başlayacağını açıkladı.

Mevcut ve yeni nesil platformların özelliklerini bir araya getirecek olan bu yeni modeller, mevcut Tesla fabrikalarında üretilecek.

CYBERCAB'DEN FARKLI

Tesla'nın 2026'da üretimine başlamayı planladığı Cybercab modelinden farklı olacak olan bu uygun fiyatlı modeller, Model 3 ve Model Y'nin türevleri olabilir.

Tesla, Cybertruck modelinde kullanılan bazı teknolojileri yeni modellerde de kullanabilir.

Kablosuz direksiyon, 800V mimarisi, arka tekerlek direksiyonu ve giga döküm gibi özellikler, yeni modellerde de görülebilir.

FİYAT VE ÖZELLİKLER

Tesla, uygun fiyatlı modellerin fiyat ve özelliklerini henüz açıklamadı. 30 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması beklenen bu modellerin, Model 3 ve Model Y'den daha erişilebilir olacağı tahmin ediliyor.

ÜRÜN GAMI GENİŞLİYOR

ABD merkezli şirket daha uygun fiyatlı modeller ile ürün gamını genişletmeyi ve daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin artmasıyla birlikte Tesla, daha fazla müşteriye hitap etmek için uygun fiyatlı modeller sunma yoluna gidiyor.