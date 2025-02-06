Tesla'nın Almanya'daki otomobil satışları çakıldı

Haber Merkezi

Elon Musk'ın Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisine verdiği destek, Tesla satışlarını olumsuz etkiledi.

Almanya'da ocak ayında Tesla satışları yüzde 59 oranında düşerek 1.277 adede geriledi. Bu rakam, Temmuz 2024'ten bu yana en düşük aylık satış olarak kaydedildi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Alman Tesla kullanıcıları, Musk'ın siyasi görüşleri nedeniyle eleştiriliyor ve "aşırı sağcı" olmakla suçlanıyor.

Bu durumdan rahatsız olan bazı Tesla sahipleri, araçlarına "Bu arabayı Elon çıldırmadan önce aldım." gibi etiketler yapıştırarak tepkilerini gösteriyor.

DİĞER ÜLKELERDE DE DÜŞÜŞ VAR

Tesla satışlarındaki düşüş sadece Almanya ile sınırlı değil. Fransa'da ocak ayında Tesla satışları yıllık yüzde 63 oranında azalırken, İngiltere'de de yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

Elon Musk'ın siyasi görüşleri ve eylemleri, Tesla'nın Avrupa pazarındaki performansını olumsuz etkiliyor. Tesla'nın bu durumla nasıl başa çıkacağı ve satışlardaki düşüşü nasıl telafi edeceği merak konusu.