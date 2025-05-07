Tesla'nın Avrupa'daki satışları düşmeye devam ediyor

Haber Merkezi

Tesla'nın Avrupa pazarındaki zorlu süreci nisan ayında da devam etti. Resmi olmayan verilere göre, şirket nisan ayında sadece Norveç ve İtalya'da satışlarını artırabilirken, kıtanın geri kalanında ciddi düşüşler yaşadı.

Bu durumun arkasında Çinli modellerin artan rekabeti ve CEO Elon Musk'ın politik duruşunun etkili olduğu belirtiliyor.

NİSAN AYI VERİLERİ

2025 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'daki toplam elektrikli otomobil satışları yüzde 28 artarken, Tesla Avrupa satışları yüzde 37 oranında gerilemişti. Nisan ayı verilerinin bu düşüş oranını daha da artırması bekleniyor.

Şirketin özellikle güçlü olduğu pazarlarda yaşadığı kayıplar dikkat çekiyor. Örneğin İsveç'te satışlar, yüzde 81 oranında düşerek 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Hollanda'da yüzde 74 ile rekor bir düşüş yaşanırken Portekiz'de yüzde 33, Danimarka'da yüzde 67, Fransa'da yüzde 59 ve İspanya'da yüzde 36'lık düşüşler gözlemlendi.

YENİ MODEL Y UMUDU

Bu olumsuz tabloya rağmen Tesla, umutlarını "Juniper" kod adıyla bilinen yenilenen Model Y'ye bağlamış durumda.

Avrupalı kullanıcıların sipariş vermeye başladığı yeni Model Y'nin ilk teslimatlarının haziran ayında yapılması planlanıyor.