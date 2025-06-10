Tesla'nın insansı robot projesi Optimus'ta ayrılık: Sebebi Trump olabilir

Haber Merkezi

Elon Musk'ın büyük önem verdiği insansı robot projesi Optimus'un mühendislik başkanı Milan Kovac, 9 yıldır çalıştığı Tesla'dan ayrıldığını açıkladı.

Bu beklenmedik istifa, şirketin robotik ve yapay zeka hedefleri açısından önemli bir kayıp olarak görülüyor.

İSTİFANIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Milan Kovac, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evden çok uzun süredir uzaktayım ve yurtdışındaki ailemle daha fazla zaman geçirmem gerekiyor." diyerek ayrılık nedenini kişisel sebeplere bağladı.

Kovac, "Tek nedenin bu olduğunu ve başka hiçbir şeyle kesinlikle ilgisi olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Musk ve takıma olan desteğim kesin." diyerek spekülasyonları reddetti.

NEDENİ TRUMP OLABİLİR

Ancak Bloomberg'e konuşan bir kaynak, Kovac'ın istifa kararını, Musk ile ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada birbirleriyle sert bir kavgaya tutuştuğu günlerde meslektaşlarına bildirdiğini iddia etti.

OPTIMUS PROJESİNDEKİ ELEŞTİRİLER

Bazı analistlere göre, Kovac'ın liderliğindeki Optimus robot programı, Elon Musk'ın iddialı hedeflerinin gerisinde kalmıştı.

Kamuoyuna tanıtılan prototiplerin performansının beklentileri karşılamaması ve tanıtım videolarının kurgu olduğunun ortaya çıkması geniş çapta eleştiri toplamıştı.

Teknoloji sitesi Futurism’e göre Optimus projesi, Musk'ın yatırımcılara yönelik açıklamalarına rağmen henüz ekonomik açıdan uygulanabilir bir seviyede değil.

Kovac'ın ayrılığının, projenin geleceği ve karşılaştığı zorluklar hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.