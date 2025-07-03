Tesla'nın satışları yılın 2. çeyreğinde de düştü: Zor günler kapıda

Elektrikli araç pazarının öncüsü Tesla, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin üretim ve teslimat rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan veriler, şirketin araç teslimatlarında yıllık bazda yüzde 13,5'lik sert bir düşüş yaşandığını ve bu olumsuz seyrin ikinci çeyreğe de taşındığını gösterdi.

RAKAMLARLA TESLA'NIN DÜŞÜŞÜ

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 384 bin 122 araç teslim ederken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 443 bin 956 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu olumsuz tablo hisse senedi fiyatlarına da yansıdı ve Tesla hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 26 değer kaybederek "Muhteşem Yedili" arasında en kötü performansı sergiledi.

REKABET VE SİYASİ TANSİYON BASKISI

Tesla'nın bu düşüşünde, özellikle Çinli elektrikli araç üreticileriyle artan rekabetin yanı sıra CEO Elon Musk'a yönelik siyasi tepkiler de etkili oluyor.

Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilim ve Trump'ın şirketin aldığı teşvikleri sorgulayan açıklamaları, bu baskıyı daha da artırıyor.