Tesla'yı geçen BYD hedef güncelledi: 2026'da 1.3 milyon satış yapacak

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, küresel pazarlardaki büyüme stratejisi doğrultusunda 2026 yılı ihracat hedeflerini güncelledi.

Şirket, önümüzdeki yıl yurt dışında toplam 1,3 milyon adet yeni enerjili araç satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

İHRACATTA REKOR ARTIŞ BEKLENTİSİ

Marka yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen bu yeni hedef şirketin yurt dışı operasyonlarında yüzde 24'lük bir büyümeye işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl ihracat rakamlarını yüzde 150 oranında artırarak 1 milyon barajını aşan BYD, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarında dengeli bir büyüme stratejisi izliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KRALLIĞINDA ZİRVE DEĞİŞTİ

BYD, 2025 yılında toplam 4,6 milyon araç satışı gerçekleştirirken, tam elektrikli araç segmentinde 2,25 milyon adetlik satışla Tesla'yı geride bırakmayı başardı.

Rakibi Tesla'nın 1,6 milyon adetlik satışına karşı elde edilen bu başarı, Çinli üreticinin küresel liderliğini tescilledi.

Şirket, kendi ana vatanında henüz satışa sunmadığı Shark pickup gibi özel modellerle Meksika ve Brezilya gibi dış pazarlardaki etkinliğini artırıyor.

Türkiye pazarında da önemli bir oyuncu haline gelen marka, 2025 yılında ülkemizde 45 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi.