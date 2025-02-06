Ticaret Bakanlığı'ndan sahte yetkili servislere karşı adım

Haber Merkezi

İnternette arama motorları sonuçlarında çıkan reklamlar tüketicilerin 'yetkili servis' ararken tuzağa düşmesine neden olabiliyor.

Bu da tüketicinin yetkili olmayan bir yerde ürününü tamir ettirmeye çalışırken mağdur olmasına neden olabiliyor.

Mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren ve yetkisiz firmalara ceza kesen Ticaret Bakanlığı da bu konuda bir adım daha attı.

Bakanlık, daha geniş kapsamlı fayda için bir internet sitesi hazırladı.

30 BİNDEN FAZLA FİRMA KAYITLI

2024 yılında siteye kayıtlı toplam aktif firma sayısı 29 bin 844 olarak gerçekleşmişti.

Ocak ayında ise yeni kayıtlarla firma sayısı 30 bin 20'ye yükseldi.

2024 sonunda 54 bin 414 olan aktif yetkili servis sayısı da 54 bin 795'e çıktı.

Türkiye'nin her yerinden hemen hemen tüm firmaların yetkili servislerini bulabilmek, adres ve iletişim bilgilerini alabilmek mümkün hale geldi.

2,5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Siteyi 2024 sonuna kadar 2 milyon 488 bin 914 kişi ziyaret etmişti.

Ocak ayında bu rakam daha da arttı ve 2 milyon 556 bin 199 tüketici, siteyi ziyaret ederek yetkili servis bilgilerine ulaştı.

Servis.gov.tr'nin henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor ancak web tabanlı olduğu için mobil cihazlardan da rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor.