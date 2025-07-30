Tofaş, 2025'in ilk yarısında ne kadar para kazandığını açıkladı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı.

Açıklanan rakamlar, şirketin satış gelirlerini artırırken kârlılığının ciddi şekilde düştüğü çelişkili bir tablo ortaya koydu.

SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 17 ARTTI

Şirketin 2025'in ilk altı ayındaki toplam satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artışla 95 milyar 98 milyon 254 bin TL'ye ulaştı.

Özellikle yılın ikinci çeyreğinde satış gelirleri, geçen yıla kıyasla iki katından fazla artış gösterdi.

NET KÂR YÜZDE 73 ERİDİ

Ancak bu gelir artışı kârlılığa yansımadı ve Tofaş'ın ilk altı aydaki toplam net kârı yüzde 73'lük sert bir düşüşle 1 milyar 602 milyon TL'ye geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 5 milyar 846 milyon TL seviyesindeydi.