Toyota, 2025'in ilk çeyreğinde Avrupa satışlarını artırdı

AA & Ensonhaber

Japon otomotiv devi Toyota, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin Avrupa ve Türkiye satış sonuçlarını açıkladı.

Şirket, genel olarak yaklaşık yüzde 2 daralma yaşanan Avrupa pazarında, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artırmayı başararak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Toyota, bu dönemde Avrupa'da 321 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi ve bölgede en çok tercih edilen ikinci marka konumunu sağlamlaştırdı.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ MODELLER ÖNE ÇIKTI

Toyota Avrupa'nın tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçları kapsayan çoklu teknoloji stratejisi, başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor.

Elektrifikasyonlu modeller, Avrupa'daki ilk çeyrek satışlarının yüzde 78'ini oluşturarak markanın çevre dostu araçlara olan odaklanmasını gösterdi.

Özellikle şirketin tam elektrikli (BEV) araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarken, şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışlarında yüzde 155 gibi çok yüksek bir artış kaydedildi.

İlk üç ayda Avrupa'da en çok tercih edilen Toyota modelleri ise sırasıyla 49 bin adetle 'Yaris Cross', 45 bin adetle 'Yaris', 41 bin 175 adetle 'Corolla' ürün gamı ve 41 bin 830 adetle 'Toyota C-HR' oldu.

TÜRKİYE'DE SATIŞLAR NE DURUMDA

Toyota, Türkiye pazarında da 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparak performansıyla öne çıkmaya devam ediyor. Şirket, yılın ilk üç ayında gerçekleştirdiği 23 bin 135 adetlik toplam satışla önemli bir başarıya imza attı.

Bu satış rakamı, Toyota'ya Türkiye otomotiv pazarında yüzde 8,4'lük dikkate değer bir pazar payı kazandırdı ve markayı toplam pazarda en çok satılan ikinci marka konumuna taşıdı.

Markanın özellikle hibrit pazarındaki liderliği dikkat çekiyor; hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibritleri kapsayan toplam hibrit pazarında yüzde 21 paya sahipken, sadece tam hibrit pazarında yüzde 70 gibi baskın bir paya sahip bulunuyor.