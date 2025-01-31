Toyota 5. kez dünyanın en büyük üreticisi oldu

Haber Merkezi

Otomotiv dünyası, elektrifikasyon ve sürdürülebilirlik alanında büyük bir dönüşüm geçirirken, sektörün devleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Japon üretici Toyota, yıllardır istikrarlı bir büyüme sergileyerek bu rekabette önemli bir konum elde etti.

Avrupa ve ABD pazarlarında güçlü rakiplerle mücadele eden Toyota, özellikle hibrit ve elektrikli araç teknolojilerindeki yatırımlarıyla fark yaratıyor.

Avrupa’da Alman otomotiv devleri BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen ile rekabet eden Toyota, hibrit teknolojisinde sahip olduğu geniş model yelpazesiyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

SEKTÖRDE ZİRVE TOYOTA'NIN

ABD pazarında ise Ford ve General Motors gibi yerel üreticilerle yarışan Toyota, güvenilirlik, dayanıklılık ve çevreci çözümleriyle öne çıkıyor.

Toyota, 2024 yılı global satış verilerini açıkladı.

Satışlarda rakiplerine büyük bir fark atan firma, üst üste beşinci kez dünyanın en çok tercih edilen otomobil üreticisi oldu.

2024'TE 10 MİLYONUN ÜZERİNDE SATIŞ

Ocak-Aralık 2024 döneminde 10 milyon 821 bin adetlik satış gerçekleştiren marka, sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Elektrifikasyon alanındaki yatırımları sayesinde başarılarını katlayan Toyota, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan geniş ürün gamıyla sürdürülebilir mobiliteyi destekliyor.

Marka, yalnızca satış rakamlarıyla değil, aynı zamanda küresel marka değeriyle de dikkat çekiyor. Brand Finance Global 500 2025 raporuna göre Toyota, 'Dünyanın En Değerli Otomotiv Markası' unvanını kazandı.

HİBRİT SATIŞLARDA REKOR ARTIŞ

2024 yılı, Toyota’nın hibrit satışlarında önemli bir büyümeye sahne oldu.

Marka, küresel tam hibrit satışlarını yüzde 21 artırarak 4 milyon 142 bin adet seviyesine taşıdı.

Özellikle Avrupa pazarında büyük bir ivme yakalayan Toyota, burada hibrit modelleriyle dikkat çekti.

AVRUPA'DA TOYOTA RÜZGARI

Toyota, Avrupa pazarında 2024 yılında yüzde 8 artışla 775 bin adetlik hibrit satışına ulaştı.

Kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılanan modeller arasında Yaris Cross Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid öne çıktı. Kompakt SUV segmentindeki bu modeller, hem şehir içi kullanıma uygun boyutları hem de düşük yakıt tüketimleriyle tercih sebebi oldu.

Bunun yanı sıra, Toyota’nın şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 21 artarak 153 bin adede, tamamen elektrikli satışları ise yüzde 34 artarak 140 bin adede ulaştı. Otomotiv sektöründe geleceğin yakıt teknolojisi olarak görülen hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesine devam eden Toyota, bu alanda 1.779 adetlik satış gerçekleştirdi.

Toyota’nın düşük ve sıfır emisyonlu araçlara yaptığı yatırımlar, satış rakamlarına da yansıdı. Marka, çevreci modellerinin toplam satışını yüzde 23,4 artırarak 4.5 milyon adet seviyesine taşıdı.