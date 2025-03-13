Toyota, Avrupa pazarı için elektrikli SUV modeli bZ4X'i yeniledi

Haber Merkezi

Toyota, Avrupa'daki elektrikli araç (EV) yelpazesini genişletme yolunda önemli adımlar attı. Şirket, merakla beklenen elektrikli C-HR Plus modelini ve popüler bZ4X crossover'ın güncellenmiş versiyonunu tanıttı.

Bu yeni modeller, elektrikli araç pazarında Toyota'nın konumunu güçlendirmeyi ve Avrupa'daki müşterilere daha çekici seçenekler sunmayı amaçlıyor.

GÜNCELLENMİŞ bZ4X NELER SUNUYOR

Güncellenmiş bZ4X, C-HR Plus ile aynı e-TNGA platformunu ve çift batarya seçeneğini kullanıyor. Ancak, uzun menzilli versiyonda 73,1 kWh'lik biraz daha küçük bir batarya bulunuyor.

Bu batarya, 445 km veya 573 km'lik bir menzil sunuyor. Bu iyileştirmeler, özellikle 2023 modelinin eleştirilen menzil ve şarj performansına kıyasla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Toyota, ayrıca bZ4X'e batarya ön koşullandırma özelliğini ekleyerek, soğuk havalarda şarj süresini yaklaşık 30 dakikaya indirmeyi hedefliyor.

AVRUPA PAZARI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Toyota sözcüsü Rick Bourgoise, bu yeni modellerin şu an için sadece Avrupa pazarı için duyurulduğunu belirtti. Ancak, bZ4X'in ABD'deki satış performansı göz önüne alındığında, bu güncellemelerin gelecekte ABD'ye de gelebileceği tahmin ediliyor.

Hem C-HR Plus hem de güncellenmiş bZ4X'in, bu yılın ikinci yarısında Avrupa'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.